Michelle Hunziker: "Sappiamo già il sesso del bambino che aspettiamo"

17:30 - Sabato 4 ottobre alle 16.15, su Canale 5, Silvia Toffanin conduce "Verissimo". Tra gli ospiti di questa settimana Mara Venier, Denzel Washington e Michelle Hunziker che racconterà, in esclusiva, come si sta preparando per il suo imminente matrimonio e la maternità: "Sappiamo già il sesso del bambino che aspettiamo ma vogliamo tenere la notizia ancora per noi. Il mio abito sarà molto romantico ma non avrò il velo".

“Io e Tomaso (Trussardi, ndr) sappiamo già il sesso del bambino che aspettiamo ma, per il momento, vogliamo tenere la notizia solo per noi. - spiega la conduttrice - Inoltre, appena si saprà, partirà il toto nomi. Già mi stanno prendendo in giro, dicendo che dopo Aurora e Sole, chiamerò il prossimo Crepuscolo”.



Alla vigilia del suo matrimonio, che si celebrerà il prossimo 10 ottobre e in dolce attesa, Michelle Hunziker, racconta in esclusiva a Verissimo come sta vivendo i preparativi per le nozze e l’arrivo di un nuovo bebè.



A Silvia Toffanin confida: “L’emozione per il secondo matrimonio è uguale a quella vissuta per il primo ma, fai tutto con maggior consapevolezza e tranquillità, per cui ti godi molto di più i preparativi. Abbiamo organizzato tutto noi e arrivo a dire – aggiunge Michelle – che se non avessi fatto questo mestiere, avrei seriamente preso in considerazione di fare la wedding planner”.



Riguardo al suo abito per il matrimonio, che vedrà tra gli invitati la stessa Silvia Toffanin, la conduttrice svizzera non si lascia scappare molto, tranne: “Non avrò il velo e il vestito sarà molto romantico. Ma non aggiungo altro per non rovinare la sorpresa al mio futuro sposo”.



E ancora, saranno ospiti: Francesco Renga, Ambra Angiolini, Marco Bocci e Pietro Valsecchi, amministratore delegato Taodue Film. Carlota Barò, l’attrice spagnola che interpreta il personaggio di Mariana Castaneda nella soap di Canale 5 “Il Segreto”, sarà in studio per la sua prima intervista televisiva in Italia. Infine, torna l’intervista giocosa di Alvin ad una coppia vip.