Michelle Hunziker: "Giudice in un talent? Non sono cattiva e mi commuovo"

Per Michelle Hunziker sarà un'estate all'insegna del relax. Al settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni " apre le porte della casa delle vacanze in Liguria e si racconta tra vita privata e progetti professionali. A settembre torna al timone di Striscia la Notizia e sui talent sottolinea: "Io giudice? Non è il mio ruolo, non riesco a essere cattiva e mi commuovo, ci ho già provato in Germania con ' Supertalent ', non credo che lo farò mai più".

Michelle, a proposito della Germania, confessa che c'è "una cosa bellissima che mi hanno offerto, ma dovrei trasferirmi lì un anno e amo troppo l'Italia per farlo". La Hunziker anticipa che sta lavorando a un nuovo programma per la prima serata: "E' un progetto mia visto in Italia, amo molto 'The Ellen DeGeneres Show'... rappresenta l'evoluzione del talk, dentro c'è di tutto: musica, attualità, comicità e star". A settembre si torna però a Striscia: "Per me sarà l'undicesima edizione, Comincio io, ancora non so con chi. Con il Gabibbo e le Veline siamo già pronte. Con una novità, lo studio non sarà più a Milano 2 ma a Cologno Monzese...".