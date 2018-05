Michelle Hunziker carica per "Vuoi scommettere?": "Via i tabù sui figli d'arte, Aurora è una bomba"

L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI - "'Scommettiamo che?' era la trasmissione del bravissimo Fabrizio Frizzi. Ereditare un peso così grande, un programma che ha tenuto compagnia agli italiani per tanti anni, non era facile. Per rispetto di Fabrizio abbiamo chiamato la trasmissione 'Vuoi scommettere?'. Sono carichissima e senza paura".



LO SHOW - "Non sarà uno show fatto soltanto di abilità personali e risate, ma anche momenti di emozione e un divano che accoglierà gli ospiti per fare due chiacchiere. E io guiderò tutto questo, mamma mia! L'emozione si rinnova sempre".



L'INVIATA AURORA - "Non ho ansia da share, in questo programma c'è mia figlia, la mia vita. Voglio rompere questo tabù sui figli d'arte, in America lavorano tutti. Certo la meritocrazia deve essere al primo posto. Aurora è brava e io so che questo è il passaggio più importante della sua vita. Nella prima puntata, già registrata, ha gestito da sola un collegamento da Monopoli per quasi 20 minuti di trasmissione. Non dovrei dirlo perchè mi è stato consigliato di non fare la 'mamma', ma è stata una bomba".



"GRAZIE MAMMA, PARDON COLLEGA" - Anche Aurora racconta le sue emozioni. "Da tempo aspettavo di avere una responsabilità importante. Ho capito che ce la posso fare. Da grande voglio fare questo. E poi la scommessa di Monopoli era bellissima: posso anticipare che si svolgerà in mezzo al mare".



I PRIMI VIP OSPITI - I primi a scommettere saranno Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Nek, Antonino Cannavacciuolo e Alberto Tomba. "E poi farà una scommessa anche una certa Michelle, ma sarà seria. Una gara tra politica e sociale. Vi stupirò, vedrete".