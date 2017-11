Michelle Hunziker a Verissimo: "Mio padre era un alcolizzato"

"Ho avuto un’infanzia difficile, come tante persone, con un papà che amavo tantissimo ma che purtroppo era alcolizzato. Poi, crescendo, ho iniziato a giudicarlo". Michelle Hunziker, ospite di Verissimo, racconta il suo periodo da prigioniera di una setta. La conduttrice parla a Silvia Toffanin dei suoi problemi con il padre e di come siano stati usati dalla pranoterapeuta Clelia e del suo clan per i loro scopi. "A 14 anni ho smesso di parlare con lui. Avevo una ferita incredibile dentro che non volevo ammettere", racconta ancora la Hunziker che poi spiega come questa persona abbia usato la sua debolezza. "Lei mi ha portato da lui e poi dopo un anno è morto, questa cosa mi ha destabilizzato e io avevo bisogno di risposte". Risposte che nessun altro poteva darle se non la pranoterapeuta. Una storia descritta nel libro autobiografico "Una vita apparentemente perfetta". Si tratta di un racconto "pieno di sofferenza ma con un lieto fine", come spiega la Hunziker, il cui vero messaggio è uno solo: "L’unica cosa che ti può salvare è l’amore puro".