Michelle Hunziker, 40 anni di bellezza e grinta

Erano gli Anni Novanta quando, ancora minorenne, Michelle 'invade' i cartelloni di tutta Italia grazie ad una provocatoria pubblicità di intimo. Il suo lato B fa girare la testa a milioni di italiani, attirando anche l'attenzione della televisione. E' del 1995, infatti, la sua prima apparizione tv a "Buona Domenica" e l'anno successivo è al timone del programma estivo "Paperissima Sprint". In quegli anni conosce anche Eros Ramazzotti, nel 1996 diventano genitori di Aurora e due anni più tardi si sposano con una cerimonia da favola in riva al lago.



Dopo aver lavorato per la tv tedesca e svizzera, nel 2001 torna in Italia con "Zelig" al fianco di Claudio Bisio. Il programma le permette di far emergere il suo lato più comico e spensierato: da lì in avanti la risata diventa il suo marchio di fabbrica. Conduce infatti "Scherzi a Parte", "Festivalbar", "Paperissima", "Striscia la notizia"; oltre a recitare nella sit-com "Love Bugs" e nella sketch-comedy "Buona la prima". Una carriera costellata di successi in cui non manca neanche la partecipazione al Festival di Sanremo, nell'edizione del 2007 al fianco di Pippo Baudo.



Tanta tv ma non solo per la bella Michelle, che negli ultimi anni si è cimentata anche con il teatro. Dopo aver recitato in "Tutti insieme appassionatamente" e "Cabaret"; nel 2010 ha portato sul palco "Mi scappa da ridere", pièce ispirata alla sua vita. Insieme a Giulia Bongiorno ha inoltre creato "Doppia Difesa", una fondazione per assistere le donne vittime di discriminazioni, violenze o abusi.