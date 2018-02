Michelle e Gerry salutano il bancone di Striscia la Notizia

Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione di Striscia la Notizia. I due presentatori passeranno il testimone a Ficarra e Picone che da lunedì saranno al timone del tg satirico di Antonio Ricci fino al 9 giugno. Michelle ha tenuto a ringraziare Gerry: “Sei stato un compagno fantastico in questo momento”. Mentre Scotti le ha fatto un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che l’aspetta a Sanremo. Anche Like la cagnolina che li ha accompagnati in questo viaggio, abbandonerà il bancone di Striscia.