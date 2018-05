Michelle, Belen e Argentero vs Il Volo: ecco l’esilarante lip sync

Tra un’esibizione e l’altra, ad Amici anche gli ospiti si cimentano in una prova: ecco l’esilarante lip sync tra Michelle Hunziker, Luca Argentero e Belen Rodriguez da una parte e Il Volo dall’altra. La sfida tra i vip comincia con parrucche e musiche. Prima Il Volo si cimenta nell’imitazione dei Ricchi e Poveri, poi tocca ad Argentero e di nuovo a Piero de Il Volo che deve imitare Fabio Rovazzi con 'Andiamo a Comandare', mentre i suoi compagni se la ridono di gusto. Belen invece deve interpretare Emma Marrone, che scherza con la De Filippi: "Maria sei una grande perchè la tocchi sempre piano". La cantante punzecchia la Rodriguez a fine esibizione: "Io però non ho la sua camminata figa". L'argentina: "Allora dammi la tua voce Emma". Toccherebbe alla Hunziker, ma la De Filippi richiama Belen sul palco: "La tua prova non è valida perchè ti è caduta la parrucca. Devi esibirti ancora". Ed ecco di nuovo la showgirl con 'Amami', stavolta però affiancata dalla stessa Emma: il risultato è fantastico. Dulcis in fundo Michelle interpreta magistralmente Micheal Jackson con tanto di moon walk e mocassini ai piedi, portando a casa la vittoria per la sua squadra a mani basse.