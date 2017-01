Michela Coppa: "Mia nonna mi viene ancora a trovare in sogno"

13:50 - Al fianco di Diego Dalla Palma, Michela Coppa tira fuori il meglio dalla donne nel programma "Nessuno mi può giudicare" (in onda su Rete 4 dal 31 gennaio alle 15.30). E a "Donna al Top" svela che il suo modello femminile di riferimento è "mia nonna, che purtroppo non c'è più. Era una donna dalla mentalità molto aperta, ci 'vediamo' spesso nei miei sogni".

"Oggi mi piacerebbe tanto sapere cosa pensa di me, ha fatto in tempo a vedermi solo a Miss Italia - continua la Coppa - E' stata una delle donne più importanti della mia vita. Non dimenticherò mai la sua straordinaria forza d'animo, era un po' un 'generale' e sapeva farsi valere".

Con la mamma occupata ala lavoro, è stata proprio lei a crescerla: "Mia madre fa l'infermiera ed era spesso fuori casa. Spesso il sabato sera guardavamo La Corrida insieme, a nonna piaceva tanto quel programma. Oggi la tv è cambiata e anche chi partecipa ad un reality risulta sempre un po' costruito".