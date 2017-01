Miacol Berti, da ex gieffino ad aspirante tronista

Sei anni fa Maicol Berti conquistò i telespettatori del " Grande Fratello " con la sua spontaneità e il suo tormentone 'Ci piace!'. Adesso è irriconoscibile: ha detto addio alla lunga chioma, si è fatto crescere la barba e ha cambiato completamente stile. In questo periodo non ha trovato l'anima gemella e su "Nuovo Tv" si propone come nuovo tronista gay: "Ho voglia di innamorarmi, Maria ti prego fammi cercare un uomo!".

Il mondo dello spettacolo lo affascina ancora molto e l'esperienza a 'Uomini e Donne' sarebbe un'ottima occasione anche per trovare l'amore: "Vorrei provare a rimettermi in gioco anche con un semplice provino. Anche se forse il mio sarebbe il trono più breve di sempre: o per mancanza di corteggiatori o perché mi innamorerei in un nanosecondo. Sono istintivo, ma forse riuscirei ad arrivare alla seconda puntata".



Da ex inquilino, Maicol sta seguendo attentamente l'edizione Vip del Grande Fratello "Mi piace, ci sono caratteri molto diversi e assistaimo a situazioni pepate. Mi sono ricreduto in particolare su Bosco. E' una bella persona, naturale e sensibile: ha la lacrima sempre pronta. E poi sono innamorato di Valeria Marini. Pensavo fosse snob, invece si è rivelata carina e gentile. Mi piacerebbe rifare il Gf con lei".