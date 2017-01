Mia Cellini, dopo il GF13 protagonista nel video di "Simona e Milano"

Mia Cellini, ex partecipante al Grande Fratello 13 e ora nota Youtuber, è la protagonista del nuovo videoclip di Gianluca Corrao "Simona e Milano", che Tgcom24 vi presenta in anteprima. Il singolo dell'artista genovese racconta storia dall' argomento forte ed allo stesso tempo delicato da affrontare, l' amore per una ragazza madre che per vivere è costretta a fare qualsiasi tipo di lavoro, anche prostituirsi e del sogno di portarla via con sé.