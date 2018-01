Mercedesz Henger presenta il fidanzato Leonardo: "Stiamo insieme da nove mesi"

Mercedesz Henger ha finalmente trovato la felicità in amore. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ospite a "Pomeriggio Cinque", ha infatti confessato di essere fidanzata da nove mesi con Leonardo . I due vivono insieme a Roma e il rapporto sembra andare a gonfie vele, tanto che la figlia di Eva è già proiettata al primo anniversario: "Se resistiamo, il prossimo aprile festeggiamo un anno!".

Dopo la fine della relazione con Sergio Arcuri (fratello di Manuela) e qualche flirt, vero o presunto, ora la figlia di Eva sembra aver finalmente trovato il suo principe azzurro. Durante le vacanze di Natale Mercedesz è andata a trovare la famiglia in Ungheria, ma per Capodanno ha fatto una sorpresa al fidanzato ed è tornata nella loro casa romana. La ragazza ha condiviso via social il momento dell'incontro, fatto di baci e tante coccole.