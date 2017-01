Mercedesz Henger: "Da piccola sono stata derisa per il lavoro dei miei genitori, oggi mi hanno chiesto scusa"

L'infanzia di Mercedesz Henger , figlia dell'ex pornostar Eva , non è stata facile. Come ha raccontato la ragazza all'Isola dei Famosi è stata vittima di bullismo a causa del mestiere dei genitori (il padre era Riccardo Schicchi , produttore del mondo dell'hard). A " Pomeriggio Cinque " l'ex naufraga ha raccontato di aver ricevuto le scuse: "Una ragazza mi ha scritto una lettera dicendomi che non pensava di potermi fare così male. Mi sono emozionata".

"Mia madre mi diceva di rimanere forte e rimanere me stessa - ha proseguito Mercedesz - avrei dovuto ascoltarla di più". Durante l'intervista con la conduttrice Barbara d'Urso è stata letta anche una missiva della madre Eva: "Ti chiedo scusa figlia mia per quello che hai dovuto passare, anche se tu hai subito bullismo devi pensare che io e papà ci siamo stati sempre per te. Ricordati dei nostri viaggi in Sicilia, non avere la necessità di essere amata da tutti: amati tu e fatti amare dalla tua famiglia".