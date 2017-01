L'esperienza da naufraga a Cayo Cochinos sembra dare i suoi frutti, per Mercedesz Henger. Dopo il terzo posto raggiunto nel reality di Canale 5, la bella Memi (così la chiamano famigliari e amici) ottiene subito un premio per la notorietà raggiunta: una nuova avventura televisiva da vivere col sorriso. "Paperissima estate" sarà il primo passo per una fortunata carriera sul piccolo schermo?