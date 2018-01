Mentana attapirato dopo lo scontro con l’Agcom sulla nuova par condicio

Enrico Mentana ha ricevuto uno speciale regalo per il suo 63° compleanno: un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Il direttore del Tg La7 è stato attapirato da Valerio Staffelli per via dello scontro avuto nei giorni scorsi con l’Agcom che, in periodo di campagna elettorale, impone anche alle tv private di bilanciare politicamente non solo i rappresentanti dei partiti, ma pure gli interventi di opinionisti e giornalisti. "Devo dire per chi voto? Io non voto, quindi cosa devo dire? Ma poi, anche se votassi per Staffelli, Gerry Scotti o la Hunziker, che cosa cambierebbe?", chiede Mentana al tapiroforo. Secondo il noto giornalista "è una sciocchezza allargare la fascia di coloro che devono essere toccati dalle norme dell'Agcom". "È giusto regolamentare gli spazi delle varie forze politiche ma ai giornalisti lasciate fare i giornalisti", conclude poi Mentana.