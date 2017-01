Melissa Gilbert, la stella della "Casa nella prateria" nei guai con il fisco

La Gilbert, che ha 51 anni, sta per traslocare e cambiare città con l'attuale marito e i due figli, ma ha negato che questa cosa sia legata ai problemi finanziari. In realtà Melissa non è nuova a questo genere di storie. I guai con le tasse l'hanno seguita nei suoi spostamenti dalla California al Michigan, visto che già nel 2013 lo Stato californiano avanzava dall'attrice 112mila dollari.



Lei e il marito, tra un libro di cucina e una raccolta fondi per beneficenza, hanno continuato a tentare la via della recitazione e della regia (il marito è il regista Timothy Busfield). Come ad aprile quando la Gilbert ha partecipato a un episodio, diretto proprio da Busfield, della serie "Night Shift". Ma a quanto pare non è stato sufficiente a raccogliere i fondi per saldare il proprio debito con il fisco...