Melissa Gilbert, la piccola de "La casa nella prateria" dice basta al silicone!

10:21 - Il pubblico italiano l'ha amata come Laura Ingalls, la più piccola della famiglia de "La casa nella prateria", serie tv celebre negli anni 80. Ora Melissa Gilbert è cresciuta e, a 50 anni compiuti, ha deciso di farsi rimuovere le protesi che negli ultimi anni ne avevano gonfiato il décolleté. E per spiegare perché lo fa, ha postato un lungo intervento sul suo blog personale: "Non vorrei trovarmi a 80 anni a fare il tagliando alle tette!".

La Gilbert, dotata naturalmente di un seno minuto ma ben fatto, dopo la prima gravidanza se l'è trovato svuotato. Da lì la decisione di ricorrere alla chirurgia estetica. Il problema si è presentato quando, a 12 anni (e una seconda gravidanza), si è reso necessario sostituire le protesi. Proiettata nel futuro questa evenienza ha spaventato l'attrice: "C'era la possibilità che a 80 anni le avrei dovute sostituire di nuovo" ha spiegato nel blog.



"Alla fine la mia misura è quella - ha continuato - e preferisco preoccuparmi per la mia salute. E poi non mi piace come appaiono e come si sentono. Sinceramente: vorrei poter fare una lezione di zumba senza temere di finire con due occhi neri...".