Mel Gibson-Kate Hudson-Kurt Russell, tris d'assi per una miniserie

Dopo anni di inattività, Mel Gibson tornerà dietro la macchina da presa per una miniserie incentrata sulla corsa all'oro di metà Ottocento in California. Basata sul libro dell'autore di "Gangs of New York", Herbert Asbury, si intitolerà "The Barbary Coast". Il divo di Hollywood si occuperà anche della sceneggiatura, oltre ad avere un ruolo all'interno dello show. Tra i protagonisti ci saranno niente di meno che Kate Hudson e Kurt Russell.