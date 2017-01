15 dicembre 2014 Mel B finisce in ospedale prima della finale di X Factor Uk Ignote le cause del ricovero: l'ex Spice è stata prima sostituita da Tulisa Contostavlos, poi è riapparsa nella finalissima Tweet google 0 Invia ad un amico

17:29 - C'è chi parla di droga e chi di "malattia misteriosa", ma una cosa è certa: Mel B è stata male ed è finita in ospedale proprio alla vigilia della finale di "X Factor Uk". Sabato, quando è stato eliminato il suo cantante preferito, l'italiano Andrea Faustini, non è apparsa in tv, mentre è ricomparsa domenica ma visibilmente segnata.

Ignote le cause del ricovero dell'ex Spice Girl, in Rete si rincorrono tantissime voci, anche se quella del virus sembra la più plausibile. Nella prima puntata della finale è stata sostituita dall'ex giudice Tulisa Contostavlos, poi per la finalissima è tornata anche se non in gran forma. Adesso avrà tutto il tempo per ripredersi.