Meghan Markle si sposa... due volte: sul set di "Suits" prima che a Windsor

All'altare in abito bianco per il fatidico sì... ma lui non è il principe Harry. Doppie nozze per Meghan Markle, che il 25 aprile, tre settimane prima del suo "reale" matrimonio, sposerà sul set di "Suits", la serie tv di cui per sette stagioni è stata protagonista, il suo fidanzato e collega Mike Ross (Patrick Adams). L'attrice americana lascerà così la produzione nell'ultima puntata di stagione del telefilm per cominciare la sua nuova vita da principessa.