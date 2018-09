Meghan Markle incinta? Gli abiti strategici per nascondere il pancino

Quell’abito blu a pieghe non è passato inosservato. Un vestito plissettato indossato da Meghan Markle in occasione di una serata di gala che, stando alle indiscrezioni, nasconderebbe un pancino sospetto. Nonostante si parli solo di una scelta di stile - dettata forse dalle critiche per un altro abito indossato di recente e ritenuto troppo audace - nessun annuncio da Kensington Palace sulla presunta gravidanza della duchessa del Sussex.



I ben informati parlano anche di “attenzione ai capelli”: l’ex attrice – che presto tornerà sul piccolo schermo nella parte di se stessa, in un documentario sulla royal family – si sottoporrebbe periodicamente a trattamenti liscianti per capelli a base di keratina. Trattamenti che, in caso di gravidanza, non sarebbero possibili. Occhi puntati, dunque, sulla chioma reale: al primo accenno di capigliatura afro, si avranno (forse) le risposte tanto attese. Intanto, la mamma di Meghan, in procinto di trasferirsi a Londra per stare vicino alla figlia, avrebbe iniziato un corso di baby sitting. Segnali premonitori, indizi concreti o semplice previdenza? Saranno le prossime uscite pubbliche a rivelarlo.