Megan Montaner, pancione allo scoperto per Pepa de "Il Segreto"

Auguri a Megan Montaner , che ha festeggiato il nuovo anno con un bel pancione . L'attrice spagnola, famosa per aver interpretato Pepa nella soap " Il Segreto ", su Instagram ha infatti annunciato la sua dolce attesa pubblicando il profilo 'lievitato'. "Il meglio del 2017 sta per arrivare! Buon anno a tutti e...sorpresa!" ha commentato Megan, che nello scatto appoggia premurosa le mani sul pancione di venticinque settimane.

Il 2017 si prospetta quindi un anno pieno di belle sorprese per lei. La Montaner è infatti nel cast della fiction in costume "Victor Ros" e in primavera darà il benvenuto al primo figlio insieme al compagno Gorka Ortuzar, con cui fa coppia da tre anni.