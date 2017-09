Megan Montaner a Verissimo: "Mio figlio? La cosa più bella della mia vita"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo l'attrice spagnola Megan Montaner, in Italia nota per aver vestito i panni della levatrice Pepa nella soap opera "Il Segreto", ha lasciato la porta aperta a un suo ritorno: : "Non si sa, chi può dirlo? Potrebbe essere" Ma l'attrice ha parlato soprattutto della sua vita personale, oltre la carriera d'attrice. "Il mio compagno? Conosciuto sulle piste da sci, ormai sono fidanzata da cinque anni ed è stato lui a dichiararsi" Poi parla del figlio Kael e si commuove: "E' nato il 20 aprile, è la cosa più bella della mia vita. Sei ripagata di tutto dopo la nascita."