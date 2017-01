Mediaset visibile all'estero grazie al canale "Mediaset Italia"

16:26 - Grazie a "Mediaset Italia", visibile in tv e in streaming online ovunque nel mondo, anche chi vive all’estero potrà continuare a ricevere la televisione Mediaset, in abbonamento. Il criptaggio dell’emissione satellitare free italiana, visibile anche in alcuni paesi d’Europa, non impedirà di accedere allo sport, l'intrattenimento, l'informazione e il grande cinema del network, visibile anche su pc, tablet e smartphone.

"Mediaset Italia" propone il meglio della programmazione Mediaset (reti generaliste e tematiche free) riunita in un unico canale visibile solo al di fuori dai confini italiani, in Europa, Stati Uniti, Canada e Australia. Il canale assicura eventi sportivi in diretta, le principali edizioni del Tg5 e gli approfondimenti giornalistici, le ultime fiction, il grande cinema italiano, i più noti programmi di intrattenimento ed è visibile con un abbonamento il cui costo varia da paese a paese.



In Europa, "Mediaset Italia" ha in atto rapporti con 49 diversi operatori tv di 14 Paesi (elencati sul sito www.mediasetitalia.com) che inseriscono nella propria offerta via cavo, satellite e over the top anche il canale internazionale italiano.



La programmazione integrale del canale è disponibile anche via web (http://online.mediasetitalia.com sito accessibile solo dall’estero) con il servizio "Mediaset Italia Online" che consente la visione in tutto il mondo in streaming online su pc, tablet e smartphone.