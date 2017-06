Mediaset, via alla campagna "Io leggo e tu?"

E' scattata la campagna creata da Mediaset per promuovere i libri e la lettura sulle proprie reti tv, emittenti radio e siti online. A concretizzare il "Patto per la Lettura", promosso dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, 19 artisti, conduttori e giornalisti Mediaset hanno testimoniato in altrettanti spot i motivi per cui amano leggere, concludendo con il claim della campagna nazionale "Io leggo e tu?".