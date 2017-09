21 settembre 2017 14:13 Mediaset, un passo nel futuro: la tv di domani sarà integrata con il web Lʼazienda partecipa a MPAT, progetto europeo dedicato allo sviluppo di un software facilitato per la creazione di applicazioni HbbTV

In prima fila per cogliere le novità che delineeranno il futuro tecnologico della comunicazione. Mediaset partecipa a progetti di sperimentazione e innovazione tecnologica a livello europeo. In particolare al progetto MPAT (Multi-Platform Application Toolkit), dedicato allo sviluppo di un software facilitato per la creazione di applicazioni HbbTV, (Hybrid Broadcast Broadband TV), ovvero lo standard europeo per la convergenza fra tecnologie broadband e broadcast, già adottato in Germania e in molti Paesi europei e che sarà presto diffuso anche sul mercato italiano.

Mediaset, oltre a contribuire allo sviluppo della piattaforma MPAT, collabora specificamente alla vera e propria attività di “piloting”, ovvero di sperimentazione del sistema a livello industriale. Il progetto della durata di 24 mesi partito a Dicembre 2015 e co-finanziato dalla Commissione Europea, sarà presto rilasciato nella versione definitiva e vede il coinvolgimento di Mediaset al pari di importanti operatori del settore e istituti di ricerca tra cui l’istituto di ricerca tedesco Fokus Fraunhofer e Fincons.



In occasione dello scorso HD Forum Italia è stata messa in onda la prima app HbbTV su canale La5, primo esempio in Italia. Grazie alla collaborazione con le sue più importanti realtà editoriali, Mediaset è adesso pronta per il go-live su tutto il territorio nazionale; tra le app proposte TgCom, Sport Mediaset, Meteo.it. Essendo il progetto rivolto a tutte le aziende attive nel settore della creative industry che vogliono dotarsi di serie di strumenti e funzionalità per lo sviluppo facile e veloce di applicazioni, MPAT prevede lo sviluppo di una piattaforma “modulare” e “open-source”, cioè che può essere facilmente ampliata, per consentire la creazione di applicazioni multi-screen in grado di interagire con programmi TV, video on-demand e contenuti OTT in ambito HbbTV.