Mediaset, un inizio di stagione al top degli ascolti

Per le reti Mediaset la partenza della stagione televisiva 2016-2017 è stata decisamente sprint. Gli ascolti Auditel registrati tra settembre e dicembre 2016 segnano infatti risultati in totale controtendenza rispetto al panorama della tv generalista italiana. Canale 5 si laurea rete italiana più vista nel totale giornata mentre le reti nel loro complesso registrano nelle 24 ore uno share del 32,8%, l'1,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il risultato è significativo perché le reti Mediaset guadagnano quota d’ascolto pur in presenza di nuovi canali generalisti su cui grandi gruppi internazionali concorrenti hanno investito con determinazione. Canale 5 non solo nelle 24 ore cresce in ascolti rispetto agli anni precedenti, ma si laurea rete italiana più vista nel totale giornata sia sul target commerciale 15-64 anni (16,7%) sia tra tutto il pubblico italiano con il 16,4%.



Ancora più netta nelle 24 ore l’affermazione Mediaset nel target tra 15 e 64 anni, il più interessante per gli investitori pubblicitari. Anche in questa classifica le reti Mediaset non solo sono leader nelle 24 ore con il 34,7% ma in più crescono rispetto allo scorso anno (+1 punto) a fronte dal netto calo della concorrenza generalista pubblica (-1,3 punti).



Canale 5, come detto, anche nel target commerciale è rete leader con il 16,7% e cresce di 1 punto. Una tendenza opposta a quella della rete generalista concorrente che segna invece un evidente calo (-1,6 punti). Molto bene infine anche Italia 1 che nelle 24 ore si conferma terza rete italiana con il 7,1% e quasi 1 punto di vantaggio sulla quarta (6,2).