Mediaset si tinge di rosa, ecco la programmazione speciale dedicata alle donne

Il focus del palinsesto del canale diretto da Marco Costa prevede la messa in onda dalle ore 17.00 a notte inoltrata di quattro film incentrati su storie di violenza e abusi e al contempo riscatto e rinascita, una serie di cortometraggi a tema, ident, promo e grafiche realizzati ad hoc, post sulla pagina web e Facebook della rete.

La campagna ha inizio alle ore 17.00 con il film “Stalking - La storia di Casey”, seguito da “North Country - Storia di Josey” (ore 19.00, con Charlize Theron e Frances McDormand), “Bordertown” (ore 21.15, con Jennifer Lopez e Antonio Banderas) e “L’amore sbagliato” (ore 23.15). A scacchiera, nel corso della rassegna, i corti realizzati dalla Fondazione Doppia Difesa Onlus, creata da Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Bongiorno a tutela delle vittime di violenze.

Durante l’intera giornata, infine, per sensibilizzare il pubblico su questi temi anche via social e web, lo sharing dell’intero complesso di iniziative di LA5.



“Quarto Grado” andrà invece in onda con una puntata-evento. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero - alle 21.15 su Retequattro - propone storie di donne vittime di violenza, donne che subiscono abusi nella loro quotidianità o intrappolate in un amore malato al punto da sfociare in un omicidio. Sono casi che la redazione del settimanale della rete diretta da Sebastiano Lombardi segue abitualmente e che vengono riproposti per dare eco ad una campagna necessariamente sposata da tutti, singoli cittadini ed istituzioni. Nel corso del programma curato da Siria Magri, sono previsti collegamenti e ospiti dedicati al tema del femminicidio. Inoltre, gli sviluppi sui gialli più attuali a partire dalla morte di Pamela Canzonieri, strangolata in Brasile nella notte tra il 18 e il 19 novembre scorso. Spazio anche al caso di Roberta Ragusa e alla vicenda di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata in un parco a Milano.



Infine “Forum” propone due puntate dal titolo “Libere dalla violenza”. Gli speciali sono previsti su Canale 5 alle ore 11.00 e su Retequattro alle ore 14.00. Barbara Palombelli ospita in studio due storie di donne vittime di abusi: una ragazza sedicenne che ha subito violenze dal fidanzato e una madre picchiata dal figlio. Ospiti, a commento delle due testimonianze, la scrittrice Marilù Oliva, da sempre attiva contro la violenza alle donne, e lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi. La puntata è anche teatro di un flash mob simbolico. Il pubblico di “Forum”, in questa occasione è composto da ragazzi, che indosseranno una maglietta con un cuore e la scritta Libere dalla violenza, e da ragazze, celate da una maschera bianca sul viso, simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A termine puntata, sulle note della canzone di Fiorella Mannoia Quello che le donne non dicono, i ragazzi sveleranno la t-shirt e toglieranno la maschera alle ragazze.