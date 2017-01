Mediaset ricorda Bud Spencer: i suoi film su Canale5, Rete4 e Iris

Le Reti Mediaset ricordano Bud Spencer riproponendo il meglio dei suoi successi. Si parte martedì 28 giugno su Retequattro , in prima serata, con "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981) diretto da Sergio Corbucci, in coppia con l'inseparabile Terence Hill. A seguire "Banana Joe" (1982) diretto da Steno, dove questa volta il “gigante buono” appare protagonista assoluto.

Giovedì 30 giugno, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il grande classico "Lo chiamavano Trinità" (1970), pellicola divenuta bandiera del genere 'fagioli western' e considerata un cult pluri-generazionale.



Infine, lunedì 4 luglio, Iris ha organizzato una maratona in ricordo dell'attore proponendo, a partire dalle ore 17.00, in sequenza "Un piede in Paradiso", "Si può fare amigo" (ore 19.00), "La collina degli stivali" (ore 21.00) e "Cane e Gatto" (ore 23.00).