Mediaset Premium, tra Champions e grandi film ecco la stagione 2015-2016

SPORT



Champions League in esclusiva per tre, l'International Champions cup e la Serie A con tutte le partite in casa e in trasferta delle 8 migliori squadre del campionato. Oltre al canale Premium Calcio, partirà a breve Premium Sport, in onda 24 ore su 24 in HD, con notiziari, approfondimenti e speciali per chi ama tutto lo sport e non solo il calcio.



I PROGRAMMI: Serie A Live, Champions League Live, Calciomercato, Rassegna stampa, La moviola è uguale per tutti, Premium sport, Premium weekend



CINEMA



Ai canali già affermati Cinema HD, Cinema Emotion, Cinema Comedy, Cinema Energy e Studio Universal, si aggiungerà a breve Cinema 2 HD, un canale dedicato al grande cinema italiano e alle pellicole più famose di tutti i tempi.

Particolarmente ricca l'offerta di prime tv in programma per la stagione 2015-2016. Questi solo alcuni dei titoli: Interstellar, American Sniper, 50 Sfumature di grigio, Fast & Furious 7, Mad Max: Fury Road, Hunger Games Il Canto Dela Rivolta - Parte 1, Dracula Untold, Cattivi vicini, Soap opera, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Italiano Medio e Youth - La giovinezza.



SERIE TV



Aumenta ulteriormente la proposta dei canali Premium dedicati alle serie tv, grazie anche alla partenza a breve del nuovo Premium Stories, rivolto a uomini e donne 18-54enni e che esplora le sfumature, le declinazioni e le ibridazioni che le serie possono offrire: dal medical di "Night shift", al prison comedy/drama sofisticato di "Orange is the new Black", alle spy stories di "Alligiance" e "State of Affairs", al family unconventional di "Satisfaction" fino ad arrivare ai light drama di "Mysteries of Laura" e al light romance di "Girlfriend's guide to divorce". Rimangono gli ormai classici canali Premium Crime, Joi e Action.



ALTRI CANALI PER TUTTA LA FAMIGLIA



Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Bbc Knowledge, Discovery World, Eurosport 1 e 2.



UN DEVICE RIVOLUZIONARIO



Al di là dei contenuti, la nuova stagione di Premium sarà rivoluzionaria anche sotto il profilo dei device. A partire dalla Premium Smart Cam un micro-device utilizzabile con una rete wifi domestica e un qualsiasi smartphone o tablet. Si potrà così accedere a tutta l'offerta Premium, sia lineare che on demand, senza decoder e in qualità HD. Per usarla basterà inserire la cam nella tv, connetterla al wifi di casa e usare lo smartphone o il tablet come telecomando. La Premium Smart Cam è inclusa nell'abbonamento Mediaset Premium senza alcun costo aggiuntivo.



L'OFFERTA SOLO WEB



Si chiama Premium Online e per la prima volta tutti i contenuti di una pay-tv sono disponibili via web: live, on-demand e in HD su tutti i device. Cosa si può vedere? 22 canali live in HD con calcio, sport, cinema, serie tv: più di 10mila contenuti visibili in qualsiasi momento in modalità on-demand, sempre in HD. Lo si può vedere su oltre 400 diversi dispositivi, dai tablet agli smartphone, dai pc alle console giochi.Ha il vantaggio di E' un'offerta trasparente e "tutto compreso". Solo Premium Online garantisce anche il calcio in diretta e in HD, senza costi nascosti.