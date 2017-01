Mediaset Premium, Milan-Inter in 4K e tecnologie Ultra HD per tutta la produzione cinematografica

Un realismo mai visto che domenica 20 novembre alle 20,45 esalterà in esclusiva per i clienti Premium la sfida “Milan-Inter” di San Siro. Le immagini del derby infatti saranno visibili anche in una qualità quattro volte superiore al Full HD con una telecronaca dedicata di Pierluigi Pardo e Arrigo Sacchi. Oltre alla consueta versione HD ogni abbonato potrà vedere il derby “Milan-Inter” anche sul canale “Premium Sport 4K” senza alcun costo aggiuntivo sui TV abilitati (l’elenco dei modelli è disponibile all’indirizzo www.mediasetpremium.it). “Milan-Inter” sarà visibile in 4K solo su Premium, che detiene i diritti in esclusiva della Serie A in standard avanzato per tutte le piattaforme.



“Finalmente si torna a parlare di Premium per la qualità e l’innovazione dell’offerta al pubblico di contenuti esclusivi. Oggi siamo l'unica pay tv in Italia ad offrire match di Serie A in 4K: si tratta del primo, ma non l’unico elemento della ripresa di un percorso di crescita e sviluppo di Premium iniziato lo scorso anno e che ora riparte di slancio”, ha detto Franco Ricci amministratore delegato di Premium, alla conferenza stampa.



Ma Mediaset Premium non è solo Premium Sport, il primo canale sportivo italiano con 10 sezioni tutte dedicate. A dicembre esordirà infatti anche l’offerta di Premium Play in 4K. Il servizio di streaming on demand proporrà agli abbonati Premium tutta la produzione cinematografica girata in Ultra HD presente in catalogo, compresi film appena usciti dalle sale cinematografiche. E a gennaio arriva anche l’HDR, un’altra grande innovazione tecnologica per i clienti Premium. Film e serie saranno trasmessi anche con la nuova risoluzione High Dynamic Range, la più epocale svolta dopo l’alta definizione. Una perfezione d’immagine mai vista prima: in pratica con l’HDR non aumenta soltanto la densità di pixel ma migliora la qualità di ogni singolo pixel. E la differenza di visione non ha eguali.