Mediaset Premium, l'autunno viene acceso dal grande cinema

19 agosto 2015 Mediaset Premium, lʼautunno viene acceso dal grande cinema Da "Jurassic World" a "Mad Max", i film più amati in prima visione su Premium

L'autunno di Mediaset Premium si accende con una grande offerta di cinema. In prima visione arrivano i film più amati, a pochi mesi di distanza dall'uscita in sala. Dai dinosauri di "Jurassic World" alle corse mozzafiato di "Fast and Furious 7", fino a "Mad Max: Fury Road", applauditissimo all'ultimo Festival di Cannes. E ancora l'adrenalinico "Fury", action-movie con protagonisti Brad Pitt e Shia LaBeouf.

Ambientazioni apocalittiche per "Mad Max: Fury Road", che ha conquistato l'ultimo Festival di Cannes. I protagonisti sono Tom Hardy, che interpreta Max Rockatansky, e Charlize Theron, che veste i panni di Furiosa. George Miller rivisita la saga, a trent'anni di distanza dal secondo capitolo della saga, iniziata con "Interceptor (Mad Max)" nel 1979 e arrestatasi con "Mad Max - Oltre la sfera del tuono" del 1985, interpretata da Mel Gibson.



Il film racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l'umanità è distrutta, e tutti lottano furiosamente per sopravvivere. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che possono ristabilire l'ordine: Max, uomo che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio all'indomani dello scoppio della guerra. E Furiosa, che crede di poter sopravvivere solo se completerà il suo viaggio a ritroso attraverso il deserto, verso i luoghi della sua infanzia

Tra i titoli che vedremo anche il nuovo capitolo della serie cinematografica "Jurassic Park". Dopo la regia dei primi due film, Steven Spielberg rimane come produttore esecutivo, mentre la regia viene affidata a Colin Trevorrow. Jurassic World ha incassato oltre un miliardo e mezzo di dollari, guadagnandosi il terzo posto tra i film di maggiore incasso della storia del cinema.

Su Premium arrivano anche i bolidi di "Fast and Furious 7", dove appare per l'ultima volta Paul Walker, attore simbolo della serie (insieme a Vin Diesel), deceduto il 30 novembre 2013 quando le riprese del film erano ancora in corso. Per terminare il film e supplire all'assenza dell'attore, il regista James Wan ha usato filmati inutilizzati dei film precedenti e ha fatto ricorso ai due fratelli di Paul per ricrearlo digitalmente. Tra le ragioni del successo di Fast and Furious 7 c'è il cast fortemente multietnico, che tiene conto di come la società è cambiata e sta cambiando, specie negli Stati Uniti.