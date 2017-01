Mediaset Premium, i clienti sono oltre 2 milioni

"I clienti Premium a fine 2015 hanno superato quota 2 milioni. La spesa media aumenta ed i ricavi pure". A dirlo è il vicepresidente di Mediaset , Pier Silvio Berlusconi , secondo il quale "non siamo ancora al pareggio, ma ora è importante avere una base solida". E su possibili offerte da Sk y per Mediaset Premium , commenta: "Offerte non ce ne sono, siamo sempre lì, si parla".

"Contatti e rapporti ci sono stati e ci sono - prosegue il vicepresidente Mediaset a margine della presentazione delle attività di Media&Friends - Ma non voglio essere ambiguo, parlare di un'offerta no". E fusioni? "No, cose concrete non ce ne sono, ma si parla...".

"Che la sfida legata ai diritti della Champions fosse tosta, era chiaro - aggiunge Berlusconi - Il mercato della Pay ha perso il 20 per cento. Abbiamo un concorrente con abbonati in calo, spesa media in calo e ricavi in calo. Noi cresciamo, questa è la situazione, punto". Il nuovo modello della Pay, per Berlusconi passa dalla riduzione dei canali, "ed un'offerta sempre meno lineare. Sia Infinity sia Premium Play, sono stati provati da 600mila abbonati, noi siamo leader, ed è una strada che vogliamo seguire sempre di più".

Infine sulla raccolta pubblicitaria del gruppo, sottolinea: "A gennaio c'è stato un segno più. Su febbraio le sensazioni sono positive, ma mi tocca ancora dire che la 'visibilità' è sempre bassissima. Non c'è una ripresa di quelle che ti fanno dire 'ci siamo'...".