Mediaset Premium Cinema, adesso cinque canali sono anche su Sky

Dopo l' accordo commerciale annunciato lo scorso 30 marzo , sbarcano ufficialmente su Sky dal 27 aprile i 5 canali di Premium Cinema , finora disponibili solo su Mediaset Premium. Sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo.

Tutti i clienti Sky (via satellite con Sky Cinema e Sky HD) possono accedere così anche a Premium Cinema (canale 313) e Premium Cinema +24 (canale 314), che offrono anteprime e blockbuster hollywoodiani; Premium Cinema Energy (canale 315), dedicato al cinema d'azione, al brivido e all'horror; Premium Cinema Emotion (canale 316), con le commedie romantiche ed emozionanti; Premium Cinema Comedy (canale 317), dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo.



Nei prossimi mesi in arrivo su Sky anche i 4 canali di serie tv di Mediaset Premium e, come annunciato, i contenuti saranno disponibili anche nella sezione OnDemand.