Mediaset, i canali televisivi free ritrasmessi online su Timvision

Raggiunto un accordo commerciale tra Mediaset e Tim che conferma quanto la credibilità e la forza dei contenuti e dei canali gratuiti Mediaset siano irrinunciabili per le offerte pay distribuite su qualsiasi piattaforma video. Da gennaio 2019 saranno infatti visibili anche su Timvision Canale 5, Italia 1, Retequattro e i canali tematici free 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, oltre la rete all news Tgcom24 e il nuovo canale Focus che debutterà in tv a metà maggio.