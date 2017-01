Mediaset, guasto causa mini blackout delle trasmissioni

19:42 - Mediaset "chiede scusa a tutti i telespettatori per il guasto tecnico che oggi verso le 17.50 ha interrotto per alcuni minuti la trasmissione televisiva delle proprie reti".

"Mentre era in corso un aggiornamento tecnologico per rendere ancora più evoluto il sistema di emissione principale - spiega l'azienda in una nota - in quei pochi minuti si è verificato un contemporaneo guasto tecnico che ha colpito il sistema di riserva. Si tratta di un caso più unico che raro, mai accaduto in precedenza e ovviamente molto difficile da prevedere e scongiurare. Proprio a seguito dell'episodio, saranno ulteriormente ampliati tutti i sistemi di back-up per impedire disservizi di cui ci scusiamo nuovamente con tutti i telespettatori".