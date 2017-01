24 dicembre 2015 Mediaset accende il Natale con cinema, musica e grandi eventi Tutti gli appuntamenti delle feste, dal Concerto di Capodanno di Gigi dʼAlessio, allo show dei The Pills

Cinema, speciali, musica, cartoni animati ed eventi. Le feste si accendono su Mediaset con grandi appuntamenti inediti e classici del Natale sia sui canali in chiaro, sia su Premium. Tra i programmi più attesi lo "Gigi D'Alessio & Friends", il Concerto di Capodanno in diretta da Bari, in onda su Canale 5 a San Silvestro e lo show dei The Pills, "Non ce la faremo mai", che esordirà l'1 gennaio, su Italia 1, in seconda serata.

CANALE 5GIOVEDI' 24 DICEMBRE - In prima serata, il film "Una Tata Magica" con l'ex Dawson Leery della serie tv, James Van der Beek, nei panni di un padre vedovo con due figli ingestibili da educare.



VENERDI' 25 DICEMBRE - Nel pomeriggio, appuntamento con "Intimissimi On Ice – Opera Pop", con le esibizioni dei più grandi pattinatori del mondo, dall'Arena di Verona. In prima serata, "Miracolo nella 34ma strada", un evergreen delle feste natalizie, remake del grande successo del 1947.



GIOVEDI' 31 DICEMBRE - In diretta da Bari un grande evento musicale: "Gigi D'Alessio & Friends". Il cantautore festeggerà l'arrivo del 2016 insieme ai telespettatori e ad alcuni suoi amici e colleghi con cui dividerà il palco nella notte più lunga dell'anno. Tra questi The Kolors, Dear Jack, Briga, Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Jordi Coll.



LUNEDI' 4 GENNAIO - Elena Guarnieri conduce una prima serata inedita con "Angeli", lo speciale che raccoglie le incredibili testimonianze di chi ha toccato con mano l'incontro con queste presenze misteriose e che ha deciso, per la prima volta, di rivelare quello che di inspiegabile e straordinario ha vissuto.

ITALIA 1GIOVEDI' 24 DICEMBRE - In prima serata arriva il classico delle feste "Una poltrona per due".



MERCOLEDI' 30 DICEMBRE - Torna il pattinaggio artistico in prima serata, con lo spettacolo sul ghiaccio "Ice Gala", condotto da Elenoire Casalegno e Guido Bagatta.



GIOVEDI' 31 DICEMBRE- La notte di San Silvestro su Italia 1 ci sarà una "Invasione Aliena", con rassegna cinematografica di tre grandi film. Si parte nell'access prime time con "Alieni in soffitta", poi, in prima serata, toccherà a "ET", infine "Paul", in seconda serata.



DA VENERDI' 1 GENNAIO 2016 - In attesa del debutto cinematografico con il film "Sempre meglio che lavorare", nelle sale dal 21 gennaio 2016, tornano i "The Pills" con "Non ce la faremo mai", un Late Night Show a metà tra fiction e intrattenimento con tanti ospiti, tra cui Frank Matano, Salvatore Esposito, Valerio Aprea, Alessio Sakara, Enrico Lucci, Caterina Guzzanti, Vladimir Luxuria e Zeroclacare.

RETE 4VENERDI' 25 DICEMBRE E MERCOLEDÌ 6 GENNAIO - La Stanta Messa di Natale e dell'Epifani in diretta dal Duomo di Milano



GIOVEDI' 31 DICEMBRE - In occasione del Messaggio del Presidente della Repubblica, Paolo Del Debbio conduce uno speciale di "Dalla Vostra Parte" al cui interno verrà trasmesso, in diretta dal Quirinale, il primo discorso di fine anno di Sergio Mattarella.



VENERDI' 8 GENNAIO - Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, conducono "Quarto Grado - Documenti", uno speciale che propone in prima serata tutte le carte, gli interrogatori, gli audio e le immagini contenuti nei fascicoli d'inchiesta dei gialli che più hanno coinvolto l'opinione pubblica, con approfondimenti monografici sui casi di Lorys Stival ed Elena Ceste.

IRISVENERDI' 25 DICEMBRE - Maratona dedicata a Thomas Milian per un "Trucido Natale" che scatta a partire dalle 15.00 con "Delitto al ristorante cinese" e "Delitto sull'autostrada". A seguire, "Delitto in formula uno" e alle 21.00 "La banda del gobbo". E ancora, "Squadra antiscippo", "Vamos a matar companeros" e "Il giustiziere sfida la città", fino alle 3.00 del mattino.



GIOVEDI' 31 DICEMBRE - Il protagonista è Renato Pozzetto. A partire dalle ore 21.00 prende il via una maratona che prevede "Il ragazzo di campagna", "La casa stregata", "Papà dice messa", "Oh serafina" e "Gran bollito".