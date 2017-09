Mazinga Z pronto a sbarcare al cinema, ecco il trailer ufficiale del film

"Mazinger Z Infinity" sarà il titolo ufficiale del lungometraggio animato dedicato allo storico super robot di Go Nagai, come svelato dal nuovo trailer ufficiale diffuso online. La pellicola è in arrivo nelle sale italiane a fine ottobre ed è ambientata dieci anni dopo gli avvenimenti accaduti nella celebre serie animata. Proprio quest'anno cade il 45esimo anniversario dell'uscita del primo manga dedicato al robot pilotato da un essere umano.