Max Pezzali:"Angelina Jolie? Per il film Jolly Blue la scartammo"

Decine di singoli diventati successi, venti album pubblicati, 25 anni di carriera da poco festeggiati eppure Max Pezzali ha un grandissimo rimpianto: non aver avuto al suo fianco, nel film Jolly Blu, la bellissima Angelina Jolie. Il cantante, che ha da poco compiuto 50 anni, si racconta in esclusiva a Verissimo confermando la leggenda che da anni circola dietro la pellicola musicale che ha ripercorso l’esordio musicale degli 883. "La storia è vera, lei fece il casting e qualcuno disse che aveva un viso interessante. Qualcuno tra il regista e il producer disse però che non andava bene". Per il ruolo di Beatrice, la bella del film, fu infatti scelta Alessia Merz che in quel periodo era già famosa in Italia. "Con Alessia siamo molto amici e la saluto, ma scartando Angelina abbiamo perso l’occasione di diventare immortali".