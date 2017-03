Dopo la dieta Lemme , Max dei Fichi d'India - come ha già raccontato a "Pomeriggio Cinque" - ha deciso di fare un intervento di liposuzione , per ridurre il girovita . Una operazione delicata, che "Domenica Live" ha documentato. Le telecamere di Barbara d'Urso sono entrate infatti in ospedale e il comico ha detto sereno: "Finalmente aspiro il grasso".

A sostenerlo c'era la moglie Manuela, che per per lui ha preparato pantofole con scritte d'amore e un palloncino a forma di cuore con la frase "Ti amo". Max si è affidato alle sapienti mani del dottor Silvio Smeraglia, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica a Napoli famoso per le sue tecniche di "rimodellamento sartoriale" del corpo senza dover ricorrere all'utilizzo del bisturi e operando senza fuoriuscita di sangue. Adesso non resta che aspettare di vedere i risultati. Le telecamere non mentono.