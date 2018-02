Max dei Fichi d’India e il suo nuovo corpo, dopo la liposcultura

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per Max dei Fichi D'India. Dopo l'incubo di un intervento di mini-addominoplastica finito male, Max Cavallari dei Fichi d'India mostra il suo nuovo corpo a Domenica Live. Il comico, accompagnato dalla moglie Manuela si è sottoposto ad una liposcultura addominale con l'aiuto dell'equipe medica del dottor Lorenzetti in una clinica di Siracusa e ora sta bene. "Sono rinato - racconta a Barbara D'Urso - dopo l'incubo che ho passato adesso sto bene. Seguirò alla lettera il decalogo del prof e mi rimetterò in forma". A fargli l'in bocca al lupo per la sua guarigione anche la figlia Alice che in un videomessaggio gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione.