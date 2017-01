Max Cavallari piange a Domenica Live: "Mia moglie mi ha lasciato senza un perché"

Un pomeriggio commovente a "Domenica Live". Bruno Arena riappare per la prima volta in tv e con un video-messaggio saluta l'amico Max Cavallari che piange per la gioia di rivedere il collega dei Fichi D'India. Le lacrime per Max non finiscono qui. Il comico infatti parla per la prima volta della separazione dalla moglie: "Mi ha lasciato senza un perché".