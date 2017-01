Mauro Marin, l'ex gieffino perde due dita con una sega circolare

Mauro Marin , il discusso vincitore del " Grande Fratello 10 ", è tornato a far parlare di sé. Sui social ha infatti condiviso il dramma di aver perso due falangette , a causa di un incidente con una sega circolare. Dal letto d'ospedale l'ex gieffino ha raccontato con dovizia di particolari tutti i momenti della sua degenza: dall'arrivo in corsia fino all'operazione, che purtroppo non è andata bene, pubblicando anche le foto della mano fasciata.

"L'operazione non è andata a buon fine, le falangi riattaccate non hanno attecchito... Ora aspetto che mi rioperino... Grazie a tutti per la vicinanza... Ora sto meglio anche di testa... Mi restano sempre otto dita... Non avrei voluto perderle ma è andata così"



A stargli accanto in questo momento difficile il nonno Livio, gli amici, i compagni di ospedale ma anche i tanti fan che lo rincuorano su Facebook. "Un sentito ringraziamento da parte di Mauro a tutte/i coloro che in un modo o nell'altro hanno fatto sentire la loro vicinanza - si legge nel post - Nella speranza che la prossima settimana,il tutto possa risolversi nel migliore dei modi e....buona serata".