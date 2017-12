Mauro Marin, l'ex gieffino diventa papà: l'annuncio via Facebook

Per Mauro Marin questo sarà un Natale davvero speciale. L'ex concorrente del Grande Fratello , vincitore della decima edizione del reality, ha infatti annunciato su Facebook che la sua fidanzata Jessica è incinta . "Con immensa gioia e piacere. Con la sobrietà e la tranquillità che ci distingue: vi rivelo che diventeremo presto genitori" ha scritto in un post in cui dedica l'evento allo zio scomparso da poco e ai nonni.

"Mi dispiace per le persone k nn sono qui a festeggiare con noi - scrive -, in particolar modo mio zio Gianfranco k da poco c ha lasciato. Un pensiero e una lacrima ai tanto amati nonni. Vorrei k foste ankora qui".



Capello corto e barba lunga, con un look ben diverso da quello che sfoggiava ai tempi del GF, appare in una foto in compagnia della fidanzata: " Voglio condividere questa nuova avventura cosi speciale e cosi magica k è la gravidanza con voi - scrive -. Augurissimi e grazie di cuore a tutti!!! Solo il meglio, felicità e tanta prosperità. Ankora non me ne capacito".