Mauro Icardi e Wanda Nara inaugurano il "Grand Hotel Chiambretti"

20:16 - Il campione dell'Inter Mauro Icardi, per la prima volta in tv con la moglie Wanda Nara, inaugura in seconda serata su Canale 5 il "Grand Hotel Chiambretti". Piero, proprietario dell'albergo - punto di riferimento dei venerdì sera per la #gentechevagentecheviene - ospiterà anche Christian De Sica e il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Tra curiosità, domande di vita, sogni e passioni. Senza trascurare la più stretta attualità.

Il direttore del "Grand Hotel Chiambretti" è il raffinato, eccentrico, orgoglioso Cristiano Malgioglio. Tra il personale, le splendide Carla Estarque e Danah Jane Matthews, il portiere di giorno Alessandro Di Sarno, il pianista Andrea Bacchetti, la voce di Vhelade con la sua band "Super Cover", il portiere di notte Ivan Rota e il giornalista Mimmo Lombezzi, inviato negli alberghi più lussuosi del mondo. Cliente fisso del Grand Hotel sarà Gianluca Nicoletti. E ancora, Samuelle e l'eccentrica Palmira.