Maurizio Mattioli: "Mia moglie non c'è più, ma sono sicuro che la rivedrò"

11:03 - "Mia moglie non c'è più, è morta il 16 ottobre, dopo aver sofferto inutilmente per sette anni. Con tutto quello che ha passato, sarebbe stato meglio morisse qualche giorno prima, ma qualcuno ha voluto così. Io sono un uomo di fede e accetto tutto e sono sicuro che la rivedrò". Queste le parole di Maurizio Mattioli, che a Verissimo racconta per la prima volta della scomparsa della sua amatissima Barbara.

Ai microfoni del talk show di Canale 5 l'attore dei Cesaroni confida commosso: "Gli ultimi giorni sono stati tremendi e lei, anche se non riusciva più a parlare, mi faceva capire che se ne voleva andare". A Silvia Toffanin che gli chiede se il lavoro lo aiuti a distrarsi un po', risponde: "Il lavoro mi ha sempre aiutato anche quando mia moglie è rimasta paralizzata sette anni fa. Lei era felice quando andavo a lavorare. Ora, però, quando torno a casa la sera non riesco a fare a meno di guardare il suo letto vuoto. Mi manca molto".

