Maurizio Costanzo, ultima puntata de "L'intervista": faccia a faccia con Enrico Mentana

Imperdibile faccia a faccia tra il conduttore Maurizio Costanzo e il giornalista Enrico Mentana , stasera alle 23.30 su Canale 5 nel settimo e ultimo appuntamento del primo ciclo del talk one to one "L'intervista".

Protagonista di quest’ultima puntata il prodigio del giornalismo, che comincia la sua carriera in Rai per poi fondare e dirigere il primo telegiornale in diretta della tv commerciale: il Tg5. Dal 2010 dirige con successo il Tg La7, e conduce il programma d’informazione “Bersaglio mobile”.



Durante la puntata Maurizio Costanzo anima la scatola attraverso i video - che costituiscono la punteggiatura e la grammatica del programma – video che mostrano le fasi salienti della carriera e gli affetti personali di Enrico Mentana.



“L’Intervista” è un programma scritto da Maurizio Costanzo con Paola DiGesu, Costanza Melani e Gabriele Parpiglia. La regia è di Valentino Tocco. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset