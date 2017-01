Maurizio Costanzo torna su Canale 5 e riporta Vanna Marchi in tv dopo 16 anni

Maurizio Costanzo torna su Canale 5 . Giovedì 6 ottobre in seconda serata debutta infatti " L'intervista ". Il primo ospite sarà Vanna Marchi , che dopo 16 anni di assenza dal video, per la prima volta dopo il carcere appare in tv e ripercorre con parole e immagini la sua vicenda.

"L'intervista" punta su un nuovo modo di condurre una conversazione profonda, attuale, sincera tra video evocativi e domande. Costanzo, seduto insieme al suo ospite in un cubo avvolgente pieno di immagini a volte sovrastanti, avrà come unico ausilio uno "stop" per fermare quel che colpisce, addolora o evoca.

Il talk one to one esplora le figure più importanti, controverse o amate dal pubblico italiano. Grandi rappresentanti delle Istituzioni italiane, dell'attualità, della politica, dello spettacolo e della cronaca.