Maurizio Costanzo si confessa: "Maria per me viene prima di tutto"

Maurizio Costanzo lancia una vera e propria dichiarazione d'amore a Maria De Filippi . Nell'intervista in esclusiva al settimanale "Chi" , il presentatore afferma "Mia moglie Maria è la cosa più importante della mia vita. Ieri avrei risposto il mio lavoro. Oggi no, vivo per mia moglie". La dichiarazione anticipa il faccia a faccia che il giornalista e la regina della tv, sua moglie da 22 anni, hanno fatto a "L'Intervista" , in onda giovedì 2 febbraio su Canale 5.

"Mia moglie mi ha fregato, alla grande! Avevamo pensato a questa intervista per l'ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un'ospite come gli altri. Io sono molto meticoloso e avevo già fatto montare i filmati con titoli e narrativa, per usarli quando sarebbe venuta. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all'improvviso e mi ha fregato. Me l'ha fatta. Segno che anche quando pensi di controllare tutto, poi il tutto controlla una parte di te"



Poi si apre, svelando: "È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d'Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di potermi emozionare ancora così. Di dover trattenere il fiato per portare a termine il mio lavoro".



Il conduttore scherza anche sulle recenti voci allarmistiche riguardo la sua salute: "Quando lavori bene succede che molti ti vorrebbero non in salute», scherza, "Io sono già morto cinque o seicento volte".