Maurizio Costanzo Show, chiusura di stagione con il record d'ascolti

Il Maurizio Costanzo Show è giunto al termine dopo un'altra stagione di successi. La quarta e ultima puntata ha segnato un record di ascolti, ottenendo il 5,66% di share pari a 1 milione e 243 mila telespettatori. Per chiudere in bellezza, sono state molte le personalità ospiti nel salotto televisivo, dalla mitica Gina Lollobrigida a Belen, passando per Loredana Bertè, Mara Venier e Antonio Conte.