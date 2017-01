Maurizia Paradiso ricoverata d'urgenza

Maurizia Paradiso è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un malore. Ad annunciarlo, su Facebook, è uno dei suoi più cari amici che in questo momento le sta molto vicino. La conduttrice 60enne, come ha raccontato lei stessa ormai un anno fa, sta lottando contro la leucemia e si sta sottoponendo a "dure sedute" di chemioterapia.